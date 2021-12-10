Şoför esnafı akaryakıt zamlarına karşı zorlanıyor

Şoför esnafının akaryakıt zamlarına karşı ayakta kalabilmesi için taşıma ücretlerine de zam yapılması gerektiğine değinen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Şoför esnafımız artık akaryakıta gelen zamlara karşı ayakta duramıyor ve kontak kapatma noktasına geldi. Vatandaşları mağdur etmemek ve taşıma faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için akaryakıta gelen zamların taşıma ücretlerine yansıtılması artık kaçınılmaz oldu” dedi.

Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında çok zorlandığını hatırlatan Fevzi Apaydın, “Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl Haziran’da yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tesbitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin Haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken 9 Aralık itibariyle 10,41 TL’ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz



Okunma Sayısı: 205

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.