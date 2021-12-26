Şoför esnafı dövizin düşüşünden nasibi alamadı

Şoför esnafının dövizdeki düşüşle birlikte özellikle akaryakıt gibi konularda indirim beklentisinin olduğunu vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Şoför esnafımız bugüne kadar yapılan her zamda kendi cebinden karşılayarak vatandaşa yansıtmadı. Şimdi döviz düşüşü de şoför esnafımıza yansıtılmalı” dedi.

Ulaşım ücretlerine zam yapılmazken akaryakıt gibi temel giderlerde zamlar yaşandığını hatırlatan Apaydın, “Pandeminin başından bu yana ve halen, şoför esnafımız ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Örneğin taşımalı eğitim sözleşmeleri her yıl Haziran’da yapılıyor ve akaryakıt fiyatları o günden bu güne yüzde 60 arttı. Bu artışla birlikte artan maliyetler servisçi esnafımızı çok zorladı. Aynı şekilde dolmuşçu, halk otobüsçü, taksici esnafımız da en önemli gider kalemi olan akaryakıta karşı zorlanırken, bu durum vatandaşa hiç yansıtılmadı. Dövizde yaşanan düşüşün şoför esnafımız için de öncelikle akaryakıt ve diğer hizmetler için yansıtılması en büyük beklentimiz.” Ankara - Adnan Solmaz

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