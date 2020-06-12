Şok açıklamalar

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 15 Temmuz Darbe Komisyonu’na verdiği ifadeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne FETÖ’cülerin bildirilmediğini anlattı.

CNN Türk’e telefonla bağlanan Sezer, “Sayın Başbuğ’un, Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ’den ihraç edilenlerin sayısı nedir?” sorusu üzerine, eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadede, hükümetten FETÖ’cüler dahil olmak üzere silahlı kuvvetlere bu konuda bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını söylediğini belirtti. Sezer şöyle konuştu: 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu’na MİT Müsteşarı’nın verdiği bilgiye göre, hükümet FETÖ’cüler dahil olmak üzere, Silahlı Kuvvetler’e bu konuda bilgi verilmemesi yönünde bir talimat verdiği için, Köroğlu cemaati miydi, ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunlar irticai yapılanmayla bağlı olduğu için bunlar atıldı. Bunun dışında hiç kimse MİT tarafından bildirilmediği için hakkında işlem yapılmadı. Eğer sayın Başbuğ’un döneminde Genelkurmay Başkanlığı’na ya da YAŞ’a MİT tarafından bildirilen FETÖ’cü varsa onu sorun, isim üzerinden konuşalım.”

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İtirafları sonunu getirdi

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ayvalı, Çarşamba akşamı katıldığı programda, “FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” demişti.

Ayvalı “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” ifadelerini kullanmıştı. Partinin internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, Ayvalı 2018 Genel Seçimleri’nde İzmir 1. Bölge 6. Sıradan Milletvekili Adayı oldu ve Eylül 2018’den bu yana Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.