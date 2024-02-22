Şok itiraf: Tehlike iki yıl önceden biliniyordu

Erzincan’ın İliç ilçesinde 2024 Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan maden faciasıyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi.

Faciadan saatler önce alanda çatlaklar görülmüş

Toprağın tekrar kayma riski var Madende görevli Kanadalı yetkili, 8 metrelik güvenlik sınırının Ağustos 2022’den beri aşıldığını bildiklerini ve bunun rapor edildiğini itiraf etti. Facianın yaşandığı gün, güvenlik ve jeoteknik mühendisleri tarafından alanda tehlikeli çatlaklar tespit edildiği, ancak çalışmaların sonlandırılması için geç kalındığı belirtildi. Karar’ın haberine göre Kanadalı yetkili J.R.G., olay günü çatlakları gördüklerini ve Amerika’daki merkeze durumu bildirdiklerini, ancak saat farkı nedeniyle dönüş alamadıklarını kaydetti. İtiraf niteliğindeki bu açıklamalar, maden sahasındaki işlemlerin yetersiz denetim ve güvenlik önlemleri altında yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Haber Merkezi

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