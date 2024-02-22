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23 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 55

Şok itiraf: Tehlike iki yıl önceden biliniyordu

22 Şubat 2024, Perşembe 22:40
Erzincan’ın İliç ilçesinde 2024 Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan maden faciasıyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi.

Faciadan saatler önce alanda çatlaklar görülmüş
Toprağın tekrar kayma riski var

 

Madende görevli Kanadalı yetkili, 8 metrelik güvenlik sınırının Ağustos 2022’den beri aşıldığını bildiklerini ve bunun rapor edildiğini itiraf etti. Facianın yaşandığı gün, güvenlik ve jeoteknik mühendisleri tarafından alanda tehlikeli çatlaklar tespit edildiği, ancak çalışmaların sonlandırılması için geç kalındığı belirtildi. Karar’ın haberine göre Kanadalı yetkili J.R.G., olay günü çatlakları gördüklerini ve Amerika’daki merkeze durumu bildirdiklerini, ancak saat farkı nedeniyle dönüş alamadıklarını kaydetti. İtiraf niteliğindeki bu açıklamalar, maden sahasındaki işlemlerin yetersiz denetim ve güvenlik önlemleri altında yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

 

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