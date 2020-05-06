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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sokağa çıkma istisnalarına ilişkin detaylar belirlendi

06 Mayıs 2020, Çarşamba 21:43
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. 

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi. 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. 

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Genelgede, valiliklerden, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması istendi.

Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede, 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde, risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkacağı saatlerde riski azaltmak amacıyla, diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını da talep etti. 

Valiliklerden ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması istendi. 

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi. 

AA

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