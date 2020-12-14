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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sokak kısıtlamasında 39 bin kişi hakkında işlem yapıldı

14 Aralık 2020, Pazartesi 12:40
İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

AA

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