Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti: “Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.” Haber Merkezi

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