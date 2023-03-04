Sokaklar acil duruma hazır değil

6 Şubat depremlerinin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar 16 milyon insanın yaşadığı kentte 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklediklerini açıkladı.

Fakat İstanbul’un depreme hazır olmadığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hazırladığı “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” ile bir kez daha ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, İstanbul’da birçok nedenden dolayı acil durumlarda girilmeyen sokak sayısının 9 bin 73 olduğunu belirten İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak kentin sokaklarını karış karış gezerek yerinde incelediklerini anlattı. Albayrak, şunları söyledi: “Olay mahalline bir an önce ulaşılabilmesi için itfaiyenin o bölgeyi çok iyi bilmesi gerekir. İtfaiyecilerimizin mıntıkacıları, kendi sorumluluk sahası içindeki bütün bölgeleri tek tek gezer, bölgenin bütün artı ve eksilerini çıkarıp ezberler. Yaptığımız bu çalışmalarda, dar sokak dediğimiz ya da giremediğimiz yerler var.”