Sökülen ağaçlar geri dikilecek

Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) ve İkizköy Çevre Komitesi, Muğla Milas ilçesi İkizköy’de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Dağıtım AŞ, tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “YK Enerji Genel Müdürü de dahil olmak üzere tüm personeli iş makinelerini de alıp gittiler. Geride yaşamdan koparılmış asırlık 17 zeytin ağacı bıraktılar. Gece boyunca zeytinlik alandaki nöbetimiz sürdü. Dün gece yarısından önce de maden yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için İkizköy Kardok Derneği olarak açtığımız dava kapsamında bir kez daha Danıştay’dan ‘Acele Yürütmenin Durdurulması’ talep ettik. Bu sabah şirketin bir ara elemanı bizi arayarak zeytinleri dikmeye götüreceklerini söyledi. Hiçbir yere götüremezsiniz, kopardığınız toprağına geri dikin dedik. Şu an alanda dün söküp bir kenara attıkları ağaçları tekrar dikmeye uğraşıyorlar” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi

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