"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Somali'deki terör saldırısında vefat eden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi

29 Aralık 2019, Pazar 22:00
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında vefat eden Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazesi ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te havalanan ve Mogadişu'daki terör saldırısında vefat eden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somaliliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Vefat eden 2 Türk vatandaşının cenazesi, buradan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere hastaneye götürüldü. Türkiye'ye getirilen yaralı Somaliler de tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

Uçağı karşılamak için havalimanına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Somali'de meydana gelen patlamayı lanetleyerek üzüntülerini ifade etti.

Koca, Milli Savunma Bakanlığıyla yapılan hazırlıkların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçağı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik bir sağlık ekibiyle dün akşam Somali'ye gönderdiklerini kaydetti.

Olayda vefat eden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Koca, patlamada vefat eden Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. 

Koca, Somalili devlet yetkililerinin ambulans uçak talebinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en başından itibaren konuya son derece yakın ilgi ve hassasiyet gösterdiğini söyledi.

4 Somalilinin durum ağır

Patlama sonrasında Mogadişu'nun en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin de 53 yaralıyı kabul ettiğine işaret eden Koca, yaralıların 19'unun tedavilerinin burada devam ettiğini dile getirdi. 

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Kardeş ve dost ülke Somali'nin ve ülkemizin başı sağolsun." dedi.

Uçakla getirilen Somalili yaralıların sağlık durumlarına ilişkin de bilgi veren Koca, 16 yaralıdan 4'ünün yoğun bakım şartlarında olduğunu bildirdi. 

Karsi: Türkiye bize her zaman destek verdi

Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Süleyman Muhammed Karsi de yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye bize her zaman destek verdi. Kardeşler sıkıntılı günlerde belli olur. Türkiye bizim kardeş ülkemiz." ifadesini kullandı.

Olayda vefat eden Türklere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara şifa dileyen Karsi, "Patlamada 83 kişi hayatını kaybetti, 140'tan fazla insan yaralandı. Bu patlama Somali'yi derinden etkilemiştir. Derin üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu. 

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız

    Kanal İstanbul bir felâket projesi

    Libya, yeni Suriye haline geliyor

    Türkiye’deki gençler mutsuz

    Jest göremedim

    Adaleti sosyal medyada arıyoruz

    Uygur çocuklarına zoraki eğitim

    Yalova'dan kalpleri yumuşatan bir görüntü...

    İran'da grip salgını alarmı: Ölü sayısı 110'a yükseldi!

    Gazze'de 520'den fazla fabrika kapatıldı

    Fenerbahçe Rize'den 3 puanla döndü

    İdlibli siviller iki zorlu imtihan arasında kaldı

    Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı geliyor!

    Bakan Akar'dan İdlib ve Libya değerlendirmesi

    İsrail'de siyasi kriz çözülemiyor

    Aranan 1320 kişi yakalandı

    'Yıllar sonra birisiyle tokalaştım'

    Ukrayna ayrılıkçı esirleri serbest bırakacak

    İşte 2019'da yaşanan önemli bilimsel gelişmeler

    Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Fırtına kapıda!

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Meğer bir anlık kızgınlıkmış
    Genel

    Kanal İstanbul bir felâket projesi
    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerine güneş girer mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gazetemize destek kampanyası
    Süleyman KÖSMENE

    Biz de Noel kutlayalım mı?
    Genel

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ ziyaretleri ve Hilye-i Saadet
    Şükrü BULUT

    Sosyal hizmet kaygısı, dinî cemaatleri aslî vazifesinden uzaklaştırdı...
    Genel

    Jest göremedim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.