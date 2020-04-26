Son 20 gün içindeki en düşük yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na ilişkin gelişmeleri paylaştı. 26 Nisan tablosuna göre bugün 30177 test yapıldı, 2357 yeni vaka teşhisi konuldu. Bugün 99 kişi vefat ederken, 3558 kişi iyileşti. Bakan Koca, son 20 gün içindeki en düşük yeni vaka sayısının bugün gözlemlendiğini ifade etti.

Türkiye'de son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlananların sayısı ise 29 bin 140 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu. Son 24 saatte 3 bin 558 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu." ifadesine yer verildi.