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Son 20 yılın rekoru: 48.69 - Enflasyon talimat dinlemiyor

04 Şubat 2022, Cuma 00:30
TÜİK’İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMLARI 20 YILIN REKORUNA ULAŞTI. TÜFE YÜZDE 48.69, ÜFE YÜZDE 93.53 OLDU.

ÜRETİCİ FİYATLARI İKİYE KATLANDI

TÜİK verilerine göre, Ocak enflasyonu yüzde 11.10 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Enflasyon böylece 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak’ta yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 10.45, yıllık yüzde 93.53 arttı.

BAKAN: 18 AYA İHTİYACIMIZ VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarının Nisan’da yüzde 50'in altında tepe yapacağını söylerken, 2023 Haziran’ına kadar enflasyonun tek haneye ineceğini savundu ve “18 aya ihtiyacımız var” dedi. 

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Enflasyon talimat dinlemiyor

Tüketici enflasyonu aralık ayının ardından ocakta da aylık çift haneli yükselişini sürdürdü ve yıllık enflasyon 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocakta aylık enflasyon yüzde 11,1 arttı ve yıllık tüketici enf- lasyonu yüzde 48,69’a yükseldi. Aralıkta yıllık enflasyon yüzde 36,08 seviyesindeydi. Üretici enflasyonu ise aylık yüzde 10,45 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 93,53’e fırladı. Aralıkta üretici enflasyonu yüzde 79,89 seviyesindeydi. Piyasa şubatta enflasyonun yüzde 50’yi aşmasını beklerken tepe noktasının ise yüzde 60’ı aşabileceğini öngörüyor. Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrik ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında görüldü. TÜİK verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Şimdiden 50’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik program hakkında Japon ajansı Nikkei’ye değerlendirmede bulundu. Nebati, “Enflasyon Nisan ayında yüzde 50’in altında tepe yapacak. Türk lirasında daha fazla değer kaybı beklemiyorum. 19 Aralık’tan bu yana dövize önemli bir müdahale olmadı. Kur korumalı mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı mevduata 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. İhtiyaç olduğu sürece kur korumalı mevduat sistemi devam edecek. Kur korumalı mevduat sistemi tepe noktasına ulaştığında bir karar vereceğiz. Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacımız var ve seçimlere kadar 17 ayımız var” dedi.

‘Negatif enflasyon bekliyorum’ demişti

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Bloomberg HT yayınına katıldı. Aşan, “Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enf- lasyon bekliyorum. Şubat’tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak.” diye konuştu. Aşan dolar kuru ile ilgili de “Kurun 20-30 liralara gideceğini öngörerek elbette bir model ortaya çıkmaz. Kurdaki hareket öngörülebilir değildi, yine de daha iyi yönetilebilinirdi. Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi” yorumunda bulundu.

Hesaplamada oyun var

Ekonomi yazarı Bahadır Özgür enflasyon hesaplamasında yapılan değişikliğe dikkat çekerek, “Enflasyon hesabında esas zam yağan kalemler olan gıda, alkol ve sigara ile konut giderlerinin ağırlığı düşürüldü. Özellikle konut harcaması yani elektrik, su, kira, doğalgaz vb. düşüş çok büyük, 1,24 puan!” dedi. Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise, ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon beklentisini eleştirerek, “Üreticinin son 12 ayda ara malı fiyat artışı yüzde 106, enerji maliyet artışı yüzde 142. Hangi kafa baz etkisiyle yıl sonunda yüzde 30’un altında enflasyon bekliyor?” sorusunu yöneltti.

ENAG: YILLIK 114.87

Enflasyon Araştırma Grubu, (ENAG) Türkiye’de Ocak ayında enflasyonun yüzde 15,52 arttığını 12 aylık artışın ise yüzde 114,87 olarak gerçekleştiğini açıkladı. ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) önce kendi araştırmasından elde ettiği sonuçları paylaştı. Buna göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 15.52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

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