Son 24 saatte 3 bin 412 kişi daha iyileşti

Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu. Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu. Bakanı Koca, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı. AA

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