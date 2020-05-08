Son 24 saatte 3 bin 412 kişi daha iyileşti

Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.
Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.
Bakanı Koca, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.
AA