Son 24 saatte 5496 vaka gözlemlendi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.