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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Son 24 saatteki vaka sayısı 110 bini aştı

02 Şubat 2022, Çarşamba 20:17
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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