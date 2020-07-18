"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Son 3 günde en çok ve en az vaka görülen beş il açıklandı

18 Temmuz 2020, Cumartesi 20:30
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1179 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, vaka sayısı 218 bin 717, vefat sayısı 5 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz, Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 2509
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın tekrar tırmanışa geçti... Rakamlar ürkütüyor!

    Fransız avukat Alimi, Müslümanları savundu

    Ermenistan yalnızlaşıyor

    İkinci el fiyatları normale döner mi?

    Tüketiciyi e-ticaretten soğutan 10 sebep

    Cerablus'ta terör saldırısı

    Sudan da İsrail'le ilişkilerini normalleştiriyor

    'Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz'

    'Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti'

    Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

    Putin: Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

    İsrail polisi 5 Filistinliyi yaraladı

    Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

    Azerbaycan 13 köyü işgalden kurtardı

    Vergi borçları yapılandırılmalı

    ABD Büyükelçiliğinden İstanbul'da terör saldırısı uyarısı

    Filistin bütçesine verilen destek azalıyor

    İran ABD'nin Bağdat Büyükelçisini yaptırım listesine aldı

    Libyalı taraflar ateşkes için anlaşmaya vardı

    60 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evrensel hukuka karşı “yerli ve millî” hukuk!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Duvardaki israf
    Genel

    Salgın tekrar tırmanışa geçti... Rakamlar ürkütüyor!
    Ahmet BATTAL

    Merkez sağ ve Demokratlar
    Osman ZENGİN

    İftira atmayın, Risale okuyun
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir hakikat, fânî şahıslar üstüne bina edilmez
    H. Muharrem OKUR

    Ön yargı
    Said YÜKSEKDAĞ

    Böyle bir hizmet herkese nasip olmaz!
    Ali FERŞADOĞLU

    Göreceli hakikatler ve mezhepler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.