ARAMA-KURTARMADAKİ GECİKMENİN ENKAZ KALDIRMADA ACELEYE DÖNÜŞMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI.

“PARÇASI OLMAYIZ”

ENKAZLARDAN yüzlerce kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan yabancı ekipler: “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. Bu, zaman kazanırken birçok insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayız.”

BU ACELE NİYE?

PROF. Dr. Ahmet Ercan: “Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10. günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre bağırmaktan kişilerin ses telleri bozulur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar, ancak canlıdırlar.”

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Son bedene ulaşıncaya kadar devam

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede çalışmalar devam ederken, enkazlara hükümet kararıyla iş makinesiyle girmeye başlanması tepkilere neden oldu.

Deprem bölgesinde çalışan ve Adana Havalimanı üzerinden ülkelerine dönen İspanyol ve Slovak arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının nedenini, “enkazlarda iş makinelerinin çalışmaya başladığı” iddiasıyla açıkladı. İspanya kamu yayıncısı RTVE kanalına konuşan İspanyol ekibin üyesi Pedro Frutos “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makinelerini koymak, zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey, bir sürü insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayacağız” dedi. 4 gün boyunca bölgede kurtarma yapan Slovakya ekibinden bir görevli de “Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş” diye konuştu.

155 bin kişi bekliyor

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Ercan, yaptığı tahmine göre, enkaz altında toplam 264 bin kişi olduğunu, 80 bin kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 29 bin can kaybı olduğunu, sonuç olarak ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti. Ercan, paylaşımında şunları kaydetti: “Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi.”

Erken kaldırmak niye?

Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise şu uyarılarda bulundu: “Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10’uncu günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre sonra bağırmaktan kişilerin ses telleri bozulur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar, ancak canlıdırlar. Lütfen göçüğü kaldırırken ölü bile olsa kolu, başı parçalamayın. Gölcük’te bu hata yapıldı.”

Haber Merkezi