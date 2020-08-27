Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu. Bakan Koca: Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." AA

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