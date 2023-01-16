Son Şahit Hüseyin Kileci dualarla

Hayatı boyunca bütün hayırlı hizmetlere ayrım yapmadan destek olan dürüst, ahlaklı işadamı, hayırsever insan ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini görenlerden Hüseyin Kileci 14 Ocak 2023 Cumartesi günü vefat etti.

Kileci’nin cenazesi dün öğle namazı sonrası Fatih Camiinde kılınan namazı müteakip Edirnekapı’daki aile mezarlığına dualarla defnedildi.

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