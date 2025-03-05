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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Son Şahitler’den Mustafa Kırıkçı anıldı

05 Mart 2025, Çarşamba 17:05
Son Şahitlerden Mustafa Kırıkçı vefat yıl dönümünde rahmetle anılıyor. 2 Nisan 1926 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Mustafa Kırıkçı Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u ilk defa Serdengeçti mecmuâsından duydu.

1956 senesinden itibaren Üstad’ı toplam on üç defa ziyaret etti, hizmetinde bulundu.

Mustafa Kırıkçı, “Son Şahitler” isimli eserde Bediüzzaman’la görüşmesini şöyle anlatıyor: “Zannediyorum, 1958 senesi idi. Üstadı ziyaret için Isparta’ya gitmiştim. Üstad, o sırada hizmetçilerin hepsi Ankara’da hapis oldukları için, evinde yalnız kalmıştı. Bana şöyle dediğini hiç unutamam: ‘Ben çoktan beri bir Mustafa bekliyordum, meğer o Mustafa senmişsin.”

İstanbul - Nihat Orhan

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