Son Şahitlerden Mehmet Özel Ağabey vefat etti

Son Şahitlerden Risale-i Nur’un sadık ve saff-ı evvel Nur talebesi Mehmet Özel Ağabey Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu.

1956’da Burdurda askerlik görevini yaparken Isparta’da gelip Bediüzzaman’ı ziyaret eden ve Bediüzzaman tarafından talebeliğe kabul edilen, Çorum’un saff-ı evvel nur talebelerinden Mehmet Özel (Çorum’un Hafız abisi) Hakk’ın rahmetine kavuştu. Risale-i Nuru tanıdığı günden vefat anına kadar Risale-i Nura sadakatinde hiç değişiklik olmayan muhterem abimiz gece saat 23.00 sularında ruhunu Rahmana teslim etti. Çorum’da ve Türkiye’nin bir yerinde, Kıbrıs dahil, hizmetlere maddi manevi çok hizmetleri oldu. Cenazesi 27.08.2024’de ikindi namazını müteakkip Çorum merkez Akşemsettin camisinde kılındı. Cenaze namazından sonra Ulumezarlığa defnedildi. Erdoğan Dinç - Çorum

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