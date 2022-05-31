Sonraki buluşma 3 Temmuz’da İYİ Parti’de

İlk olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varan altı muhalefet partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki dördüncü toplantısında, işbirliği sürecine ilişkin “tutum belgesinin” yanı sıra, “Temel İlkeler ve Hedefler” başlığı altında 10 maddelik bildiri üzerinde de uzlaşmaya vardı.

6’lı masadan 10 hedef Toplantıdan çıkan ikinci somut sonuç ise daha önce kurulan dört komisyonun çalışmalarını kamuoyuna açıklamak için takvim ortaya koymaları oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu kararlarda, Kasım ayında yapılabilecek bir “erken seçim olasılığı” etkili oldu. BBC Türkçe’nin haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğini üstleneceği bir sonraki toplantının tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi. Haber Merkezi

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