Sonuçları ilk öğrenen o olacak

AKP’li Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezlerinin Sonuç Alım Sistemi salonu olarak kullanılacağını söyleyerek, “Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek” dedi.

Artı Gerçek’in haberine göre, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala muhalefet kanadından seçim güvenliğine dair tüm hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar gelirken bir açıklamada AKP kanadından geldi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra, erteletilmesi sürecinde “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu” sözleriyle hatırlanan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçlarını ilk öğrenen kişi olacağını iddia etti. Yavuz, “Seçimlerin sonuçlarını ilk önce Türkiye’de öğrenmek istiyoruz. Ve biz iddia ediyoruz bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek” ifadelerini kullandı. Yavuz, önümüzdeki seçimlerde de AKP’nin ve Erdoğan’ın alacağı oyların önceki seçimlerdeki oylardan daha aşağı olmayacağını da savundu.