Soru hırzızlığı 260 bin kişiyi mağdur etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2005-2013 yılları arasında yapılan sınavları merceğe alarak soru hırsızlığıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

En fazla şüpheli, 13 bin 421 ile 2010 KPSS’de. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar içinde yapılan sınavlardaki usulsüzlüğü araştırmasını istediği Emniyet Genel Müdürlüğü raporunu tamamladı. Kapsamlı raporda 2005-2013 arasında yapılan çok sayıda sınavdaki usulsüzlükler ve soru hırsızlıkları sıralandı. Raporda, 2010 Aralık ayında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine isimsiz bir ihbar mektubu ulaştırıldığı belirtildi. Rapora göre 2010’da yapılan komiser yardımcılığı sınavının sorularının sızdırıldı, usûlsüzlük yapıldı.

Sınav soruları

Sınavın ÖSYM tarafından yapılmasının bu usûlsüzlüğü önleyeceğini söylendiğine değinilen raporda, dönemin Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal’ın ihbarı ciddiye aldığı ve bundan sonra soruların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanması için çalışma yapılması talimatı verdiği bilgisi yer aldı. EGM ile MEB arasında protokol yapılsa da sınavda sorulacak soruların 80’ini MEB tarafından Polis Akademisi’ne hazırlatılarak satın alındı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin polis akademisi tarafından hazırlanan 80 sorunun 80’ine de doğru yanıt verdiği ama MEB tarafından hazırlanan soruların en fazla yarısını cevaplayabildiği anlaşıldı.

260 bin kişi mağdur edildi

Soruşturma kapsamında toplam 18 bine yakın kişiye soru hırsızlığından işlem yapıldı. En fazla şüpheli 13 bin 421 ile 2010 KPSS’de. 2012 yılında yapılan kaymakamlık sınavında, 116’sı ByLock kullanıcısı olmak üzere 212 kişiye sorular sızdırıldı. Soruları alanların 14’ü birbiriyle akraba. 2012’deki Hâkimlik ve Savcılık Sınavı’ndaki soru hırsızlığına adı karışan kişi sayısı 86.