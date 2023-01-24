Soruların yarıdan çoğu cevapsız

TBMM’de bulunan siyasi partilerin Meclis Başkanlığı’na cevaplaması istemiyle verdiği birçok soru önergesinin 2022’de cevapsız bırakıldığı ortaya çıktı.

Meclis Başkanlığına sunulan soru önergesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2022 yılı yasama faaliyetleri hakkında bilgi istendi.

Meclis Başkanlığından gelen cevaba göre muhalefetin kanun teklifleri, soru önergeleri ve araştırma önergelerinin birçoğu cevapsız kaldı ya da gündeme alınmadı. 2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne toplam 754 kanun teklifi sunuldu. Bu kanun tekliflerinden 31’i Meclis’te kabul edilerek kanunlaştı. 31 kanun teklifinin 26’sı AKP’nin, 5’i de AKP ve MHP’nin ortak teklifleri olarak kayda geçti.

1461 önerge kabul edilmedi

Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün soru önergesine Meclis Başkanlığının verdiği cevaba göre araştırma önergelerinde de durum benzer. 2022 yılı boyunca Meclis’e sunulan toplam araştırma önergesi sayısı bin 544. 767 önerge ile CHP en çok önerge veren parti. CHP’yi 532 önerge ile HDP, 195 önerge ile İYİ Parti takip etti. 2022’de Meclis Araştırması açılması yani araştırma komisyonu kurulması kabul edilen toplam önerge sayısı 30. Bunlardan 20’si AK Parti, 2’si MHP’ye, 1’i BBP’ye ait. Kalan 7 araştırma önergesinden 4’ü HDP, 2’si İYİ Parti, 1’i de CHP’ye ait. Bunlar da AKP ve MHP dahil Meclis’teki tüm siyasi partilerin ortaklaşması sonucu kabul edilen önergeler olarak kayda geçti.

20 bin önergeden 1’i AKP’nin

Milletvekillerinin gündemdeki bir sorun hakkında bilgi almak üzere TBMM aracılığıyla bakanlıklara ve Meclis Başkanlığına ilettiği soru önergelerine ilişkin cevaba göre; 2022 yılında 20 bin 502 soru önergesi verildi. Bu önergelerden 1’i AKP’ye, 249’u MHP’ye ait. Kalan 20 bin 252 soru önergesi ise muhalefet milletvekillerine ait. Bu önergelerin 481’i içtüzüğe aykırı bir biçimde kaleme alındığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle iade edildi. İşleme alınan muhalefete ait 19 bin 771 soru önergesinin sadece 3 bin 436’sı süresi içinde yanıtlandı. En çok soru önergesi ileten partilerse sırasıyla CHP, HDP ve İYİ Parti.

Haber Merkezi

