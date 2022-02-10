Sorumlular kimler?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Isparta genelinde 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren elektrik kesintisinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirterek, “Bu süreçte kar yağışından dolayı zarar gören elektrik tel ve direklerinin onarım çalışmalarının hangi aşamada olduğu ve sorunun tamamen ne zaman çözüleceği merak edilmektedir. Faturaları ödemeyi bir veya iki gün geciktirince elektriği kesilen vatandaşlar, koca bir şehrin nasıl olur da günlerce elektriksiz bırakıldığını merak etmektedir” dedi.

Karaduman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Kar yağışının yollarını kapattığı ve elektrik kesintisinden dolayı da haber alınamayan köylere ulaşmak için hangi çalışmaları yaptınız/yapıyorsunuz? Bu ciddi problemin bu kadar uzun süredir giderilememiş olunmasının sorumluları kimlerdir?” Ankara - Recep Gören

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