Sorumluluktan kurtulamazsınız

Demokrat Parti İstanbul İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Gültekin Uysal, iktidarı eleştirdi.

Uysal şunları söyledi: “Bugün Aralık 1917’de terk etmek mecburiyetinde kaldığımız Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının pek çok noktasında kan ve gözyaşı akıyor. Dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştiriliyor. Türkiye başta olmak üzere bölgenin başat ülkeleri İran Arabistan’ı, Mısır’ı, bölgenin kendi meselelerini kendilerinin çözeceği zeminleri ve usulleri inşa etmediği ve etkin bir şekilde kullanmadığı için büyük güçlerin bir asır evvel bir siyasi kadastro geçirerek pek çok problemin pabucunu döşediği gibi bugün müdahale etmek için pek çok sebebi de kendileri geçmişte icat etmişlerdir. Oralara bakarak, oralardan medet umarak, Türkiye’de hükümet etme mesuliyeti taşıyanların, milleti meydanlara toplayıp ağıtlar yakarak bu meselelerde bir çözüm üretebilme imkanınız yoktur. Suriye’de rejim değiştireceğiz diyerek İsrail’in üzerinden Suriye’nin gölgesine alanlar şimdi ifade ettiğim gibi ellerinden başka bir şey gelmediği için meydanlarda milletimizi amiyane tabirle gaza getirerek birkaç kahve zinciri önünde organize edilmiş sefilleri göndererek milletimizin tepkisini azaltmak, kendi sorumluluklarından da kurtulma yoluna gittiklerini görüyoruz. Bu sorumluluktan kurtaramazsınız.”

İstanbul - Anka