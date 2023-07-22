Sorunları çözecek ölçekte değil

Dr. Atahan Çelebi Körfez’den geleceği söylenen paranın Türkiye’nin önündeki sorunları çözecek ölçekte olmadığını söyledi.

Türkiye’nin bir aylık dış ticaret açığına bakıldığında getirilmesi planlanan 10-11 milyar dolarlık paranın ancak birkaç aylık rahatlama sağlayabileceğini kaydeden Çelebi, “Daha önce de Türkiye’ye böyle girişler yaşandı. Gelen paranın kısa vadeli borç stoğunu kapatmak için kullanıldığı dönemler oldu. Fakat bunlar işlevsel olmadı. Uzun dönemde en önemli yatırım şekli Türkiye’ye gelecek doğrudan yatırımlardır. Ekonominin büyümesinde sıcak para ve portföy yatırımlarından ziyade doğrudan yatırımlar önemli. Doğrudan yatırım hamlesi dünyanın neresinden gelirse gelsin iyidir” dedi.

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