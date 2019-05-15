Soruşturma da gerekçe de yok

İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçim iptaliyle ilgili gerekçeli karar ve herhangi soruşturma olmadığını belirterek, “İlçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim, hani o soruşturma” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim iptal edilmesiyle ilgili soruşturma hakkında açıklama beklediklerini söyledi. İmamoğlu, “İlçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim, hani o soruşturma” diye konuştu. İmamoğlu, Bahçelievler ilçesinde Şirinevler Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Halkın sorunlarının başında pahalılık geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Ekonomi, insanların ne yazık ki hâlâ canını sıkmaktadır. Böyle bir ortamda hep beraber, kol kola bir ekonomi seferberliği ilân etmek varken toplumun sıkıntılarını çözmek ve problemlerine çare olmak varken, ne yazık ki, şehrimiz ve ülkemiz seçim gündemi ile boğuşmaktadır. Bu bizi üzüyor” dedi.

Hukuksuzluğu kaygıyla takip ediyoruz

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin iptal kararını “hukuksuz” olarak nitelendiren İmamoğlu, “123 sandıkta kurulan sandık kurulu üyelerinin memur olmadığına dair bir şaibe üretildi. İlçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim, hani o soruşturma, hani o yüzlerce kişi, ne karar verildi, hangi ifadeler alındı, ifadeler alındı mı, alınmadı mı?” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, “Gerekçeli karar olmadığı gibi ortada soruşturma da yok. Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Gerekçeli karara dönük konuşmalar var, ama bu konuşmaların karşılığında gerekçeli karar için talimat gibi yapılan konuşmalar nereye varacak, milletle endişeyle ve o hukuksuzluğun devamı adına kuşkuyla ve kaygıyla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aldatma ve aldatılma dönemi bitti

SiyasÎ yorumlarla toplumun gerilmemesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, Tavsiyem, karar vericilerin de bizlere katılması. Aldatma ve aldatılma sürecinin bittiği Türkiye’de, sakın bu tür manevralara girmesinler. Milletimiz zekidir ve akıllıdır” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kabul ettiği indirim tekliflerini hatırlatan İmamoğlu, “Verdiğimiz taahhütlerden ilk bölümünü, şu anda görev alanından uzakta olsak da dün itibarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Bu kadar net” ifadelerini kullandı.