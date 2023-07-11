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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Sosyal barış tehdit altında

11 Temmuz 2023, Salı 01:09
EKONOMİSTLER, SON ZAMLARIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE SOSYAL ADALETSİZLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİNE ,TOPLUMUN BÜYÜK KESİMİNİ KALICI FAKİRLİĞE SÜRÜKLEYECEĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ.

M. Yasin Aydın - İstanbul

Fakir daha da fakirleşecek

EKONOMİ uzmanları, son KDV zamlarının düşük gelirlileri daha da zor durumda bırakacak nitelikte olduğunu ve bu durumun sosyal barışı tehdit edeceğini vurguladı. “Zengin daha zengin, fakir daha da fakir olacak” diyen uzmanlar, toplumun büyük kesiminin kalıcı fakirliğe sürükleneceğini belirtti.

Kira artışları zulme dönüştü

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan da sosyal barışı tehdit eden diğer bir probleme dikkati çekti. Karahan, “Konut kiralarına yapılan aşırı fiyat artışları kiracıları çok zor durumda bırakmakta, hayatı çekilmez hale getirmekte, kiracılık zulme maruz kalmaya dönüşmektedir. Ekonomik gerçeklere aykırı şekilde artan kiralar sosyal barışı tehdit etmektedir” dedi.

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Sosyal barış tehdit altında

Fahiş kira artışlarına mutlaka dur denilmeli

Uzmanlar; hükümetin yaptığı zamların ve artan fiyatların, gelir adaletsizliğine neden olarak sosyal barışı tehdit ettiğini söylüyor.

İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan kiralara yapılan fahiş zamları değerlendirdi. Karahan, “Konut kiralarına yapılan aşırı fiyat artışları kiracıları çok zor durumda bırakmakta, hayatı çekilmez hale getirmekte, kiracılık zulme maruz kalmaya dönüşmektedir. İstanbul’da kiralar artık ödenemez, altından kalkılamaz boyuttadır. Konut kiralarında iş çığırından çıkmış ipin ucu kaçmıştır. İstanbul’da konut fiyatlarında yaşanan fahiş kira artışları hiçbir hesaba, kitaba, ölçüye, emsale uymamakta; kiralarda enflasyon ve döviz artışının çok çok üstünde artışlar yaşanmaktadır. İstanbul’da konut kiraları Türkiye’nin ekonomik gerçeklerine, kiracıların gelir düzeyine, hayatın doğal akışına, yaşam standartlarına uymamakta, sosyal barışı tehdit etmektedir” dedi.

Buna dur denilmeli

Fahiş kira artışlarına mutlaka dur denilmesi gerektiğini dile getiren Karahan şunları söyledi: “Konut ihtiyacı karşılanana, arz talep dengesi sağlanana kadar, kiracıların hakları korunmalı, fahiş kira artışları mutlaka geri çekilmelidir. Konut kira artışları mal sahibinide kayba uğratmayacak, kiracıyıda zor durumda bırakmayacak, makul bir seviyede tutulmalı, makul seviyenin üzerinde kira artışlarına kesinlikle müsaade edilmemeli, makulün üstünde kira artışı yapan mal sahiplerine hukuki yaptırım ve cezai müeyyide uygulanmalıdır” dedi.

Ekonomi ağır yara alacak

Ekonomist Şeref Oğuz da Ekonomim’de “Popülizm tuzağı ve seçim yatırımları” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Oğuz şunları yazdı: “Düşük gelir gruplarının korunması, sosyal adaletin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin azaltılması açısından büyük önem taşır. Ancak son KDV zammı gibi politika adımları, düşük gelirli bireyleri daha da zor durumda bırakacak nitelikte. Bu durum, dezavantajlı fakir fukara daha fazla mali yük altına girmesine ve hayat pahalılığının daha fazla hissedilmesine neden olacak. Bir bakıma zaten bozuk olan gelir dağılımı, hükümetin seçim gailesi sebebiyle çok daha bozulacak, zengin daha zengin, fakir daha fukara hale getirilmiş olacak.

Ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) özetindeki sinyaller de bize enflasyonun düşmeyeceğini gösteriyor. Ödenen maliyetlerin karşılığında enflasyonun düşmemesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve insanların satın alma gücünün korunması açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Netice; popülizm tuzağı toplumun büyük kesimini kalıcı fukaralığa iterken ekonomi ağır yara alacak.”

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