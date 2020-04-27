ANAYASADA BELİRTİLEN DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ NİTELİKLERİNDEN ÇOK UZAKLAŞTIK.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

Doç. Dr. Tolga Şirin:

“Demokratİk devlet ilkesi zaten öteden beri bir kenarda duruyordu, sorun daha da derinleşti. Salgın sonrası sosyal devlet ilkesinden de uzaklaşılıyor. Eskiden ‘Hukuk devleti olamadık, kanun devleti olduk’ denilirdi. Şimdi kanun devletini bile arar durumdayız. Ferman, buyruk devleti haline geldik.”

Aktivist Esther Pearson:

Avustralyalı hak savunucusu: “Türkiye, Kovid-19’u insan hakları temelli bir yaklaşımla ele alacak olursa sadece uluslararası insan hakları yasalarına uymakla kalmaz, aynı zamanda salgının başarılı bir müdahale ile kontrolünü de mümkün kılar.”

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Sosyal hukuk devleti krizde

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tolga Şirin, Türkiye’nin çok büyük bir sosyal hukuk devleti krizi yaşadığını söyledi.

Eşitlik Forumu tarafından ‘Korona Günlerinde de Ayrımcılık’ başlığıyla risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik teklifleri tartışmak üzere online bir konferans düzenlendi. İHOP (İnsan Hakları Okulu) Genel Koordinatörü Feray Salman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda, Avustralyalı hak savunucusu Esther Pearson, Doç. Dr. Tolga Şirin ve Prof. Dr. Nilgün Toker ile, Kovid-19 ile mücadele sürecinde insan haklarını, alınan tedbirlerin hukuka uygunluğunu ve katmerlenen ayrımcılık konuşuldu.

Uluslar arası yasalara uyulmalı

Salgın hastalıkların insan hakları temelli bir şekilde yönetilmesi için çalışmalar yapan Avustralyalı hak savunucusu Esther Pearson, “Pademide bize olan müdahalenin merkezinde insan haklarının olmasını istiyoruz.bu kapsamda insan haklarının korunmasını istiyoruz. Sağlık hizmetlerine erişim haklarında ülkelerin neler yapması gerektiğini ele alırsak; insan hakları yükümlülüğü dahilinde pandemileri kontrol ederken alınan bazı kararlara bakmak lazım. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili olarak BM komitesinin gözetimi bize pandemide belli adımların atılması gerektiğini söyleyerek ‘eğitim programları oluşturulmalı, medyada bununla ilgili uygulama kampanyaları yapılmalı, hastalığın doğası, bulaş yolları ve nasıl önleneceği konusunda eğitimler yapılmalı’ diyor.Sağlığa erişim hakkını uluslar arası kapsamda ele aldığımızda pandemiye olan yaklaşımın çok daha kapsayıcı ve daha içermeci olması gerekiyor” dedi.

Ayrımcılık bırakılsın

Türkiye’deki sağlığa erişim hakkına konusundaki uygulamaları değerlendiren Pearson, “Türkiye’de sağlığa erişim hakkının herkes için olduğundan bahsediliyor. Cezaevlerinde bulunan kişiler içinde bu haklar geçerli ve kapalı ortamlarda tutuldukları için onların hakkı özellikle pandemi durumlarında tehdit altında oluyor. Türkiye’de bununla ilgili birtakım mevzuat düzenlemeler olduğunu biliyorum. Ama bazı türden mahkumların bu mevzuatın kapsamı dışında olduğunu biliyorum. Bu ayrımcılık yasağının net bir ihlali oluyor. Türkiye kendi insan hakları hukuku yükümlülüklerine uymak zorunda. Buna yönelik olarak mevzuat düzenlemelerinin ayrımcı olmayan bir tutumla yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Demokratik devlet ilkesi işlemiyor

Tedbirlerin kanunilik boyutunu değerlendiren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tolga Şirin şöyle konuştu: “Bizim anayasamızda şöyle bir ilke var; “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” bu çok temel bir ilke ve bu anayasanın özünü oluşturan, anayasaya ruhunu veren ilkelerdir. Ve bu ilkelerin prensip olarak bir tarafa bırakıldığını gördük bu dönemde. Meselâ belediyelerin durumuna baktığımızda son dakika sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul belediye başkanının bile bundan haberi yoktu. Demokratik devlet ilkesi zaten öteden beri bir kenarda duruyordu. Şimdilerde bu çok daha derinleşmiş durumda. Çok büyük bir sosyal devlet krizi içerisindeyiz. Son dönemde kısa çalışma ödeneği denilen bir ödenekten bahsediliyor . Bu ödemeye başvuran 2005-2020 arasında Sadece 23 bin iken son bir ayda iki buçuk milyon insan başvurdu. yani halihazırda 3 milyona yakın gizli işsizlik söz konusu. Hükümet tabi bunu işsizlik olarak TÜİK verilerine yansıtmayacak, kısa çalışma ödeneği denilen yani 3 aylık işten çıkarmaların yasaklandığı ve kişiler aylık 1000 lira bir bedelle bu ödenekten yararlanabileceğini öngören ama bunu yaparken de halihazırda toplanmış 132 milyar dolar işsizlik fonu devlet tatmini olarak, devlete borç olarak kullanılıyor. Burada sosyal devlet ilkesinden oldukça uzak hareket edildiğini görüyoruz.”

Fiilen OHAL uygulamaları sürüyor

“Esasen de bir hukuk devleti krizi ile karşı karşıyayız” diyen Şirin: “Hukuk devletinin en temel ilkesi Kanuniliktir. Burada eskilerde şöyle bir tartışma vardı; ‘Türkiye bir hukuk devleti olamadı kanun devleti oldu.’ Bu İttihat ve Terakki zamanlarından süregelen bir tartışmadır. Biz şu anda kanun devletini bile arar durumdayız. Ben bunu şöyle tarif ediyorum Türkiye bir genelge devletine ya da CB kararları veya doğrudan söylemek gerekirse fermanları, buyrukları devletine döndü. Bizde olağanüstü hallerde uygulanabilecek bir OHAL kanunu var.Aslında bakarsanız şu anki tedbirlerin arka planında fiilen olağanüstü hal uygulanıyor zaten. OHAL ilân edilirse olağanüstü hal kanun yürürlüğe girmesi gerekecektir ama Hükümet, olağanüstü hal ilân etmeden, OHAL kanunu adeta zımnen uyguluyor. Dikkat ederseniz eğitime ara vermek, şehre giriş çıkışlarda yasaklamalar gibi bu denli uzun temel hak ve özgürlüğü durdurmak demektir zaten kanun koyucu bunları OHAL de koymuş. Hafta sonları uyguladığımız kategorik sokağa çıkma yasağı normatif dayanağı yok, işin ilginç tarafı OHAL Kanunda da yok. Mevzuat gerçekten yetersiz. Bu bize şöyle bir etki oluşturuyor; olağan zamanda olağanüstü hal rejime uyguluyorsunuz yarın bir gün OHAL ilan ettiğin zaman bunun bir ötesine gidiyorsunuz.”

Ferman devlet mantığı

Şirin sözlerini şöyle tamamladı: “Uygulanan yasaklar ile ilgili örnekleri bir hukukçu olarak normalde resmi gazeteden listelemem gerekirken Ben bunları bakanlıkların sitelerinden, Twitter’dan, televizyondan vesaire listeledim. Duyuru yoluyla öğreniyoruz. Bu çok büyük bir kriz. yani ben yaptım olduculuk meselesi var. Meselâ 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasak deniyor. Bir hukukçu açısından bunun anlamı şu; vatandaş olmayanlar demek ki çıkabilirler. Hukukta bir şeyi zikretmek zikredilmeyeni dışlamak anlamına gelir o kadar savruk bir dil ki genelgeyi bıraktığınız zaman ben yaptım oldu oluyor. Alaturka başkanlık rejimi diyebileceğimiz bu yeni rejimin pratiğini de böyle bir dönemde çok iyi görmüş oluyoruz. Ben 14 gündür şu anda maske takımına engel olan tedbirin dayanağını arıyorum, yok! Maske satımının nasıl yasaklandığına ilişkin CB’nın akşam açıklamalarından başka bir şey yok. Eczacılara soruyorum, onlar da ‘devletin en yetkili ağzı böyle dediği için satmıyoruz’ hocam diyorlar. Bu tam ferman devlet mantığıdır. Bu çok derin bir hukuk devleti krizidir.”

Korona da tahakküm aracı yapıldı

Salgının gösterdikleri, katmerlenen ayrımcılığa değinen Prof. Dr. Nilgün Toker ise şöyle konuştu:“Korona salgını başladığında dünya, öyle bir virüsle karşılaştık ki ayırt etmeksizin bütün insanlarla ilişki olduğunu, herkese bulaşabileceğini konuştu. Covid-19 kapsamından korunabilme meselesi hesaba katılmadan birtakım önlemler aldığınızda, güya herkesi kapsadığını iddia ettiğiniz önlemin kendisi eşitsizlik oluşturuyor. Kamu gücü olarak baktığımızda eşitsizlik oluşturan nedenleri görmeyen her uygulama ayrımcı bir uygulamadır. Ve toplumsal sonuçları da ayrımcı olur. Türkiye özelinde konuşacak olursak bu salgına karşı demokratik kamu gücünün tek ilkesi korunmadır. Bir infaz yasası çıkartıyorsunuz. Sanki koruyormuş gibi bir yasa çıkartılıyor ama yasanın koruma ilkesiyle hiçbir ilgisi yok. Bu yasada amaç bir önlemse cezaevinde yaşayanların bulaşıktan nasıl kurtarılacağına dair bir önleme mekanizması olması lâzım. Ancak çıkarılan yasa bir önleme yasası dışında bırakılarak ‘af yasası’ şeklini aldı. Bununla kamu gücünün eşitlik ilkesi ihlal edildi. Bu mesele ayrımcılığın en net durumlarından birisidir. Kamu gücü her eyleminde bir tür ayrımlar yaparak ve dışlama mekanizmalarını güçlendirerek çalışıyor. Covid-19 gibi toplumun bütünün ilgilendiren yaşama, sağlığa erişim gibi hakların söz konusu olan bir mesele yine OHAL davranışı içinde bir tahakküm gücünü artırma vesilesi oldu. Ayrımcılık diğerini görmeme, kabul etmeme durumudur. Herkes dediğimiz ama hiç kimseyi görmediğimiz koruma ve önleme mekanizmaları kullanılıyor. Eşitlik ilkesi ancak eşitleyici mekanizmalar kullanıldığında gerçekleşir. Ancak bununla ayrımcılığa son verilebilir.”