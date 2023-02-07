Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Hızla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulmalı ve yapılan çağrıların doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmalı” dedi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, yeni iletişim teknolojileri ve özellikle sosyal medyanın deprem gibi afet durumlarında iletişim açısından önemini değerlendirdi.

Pehlivan, “Örneğin ilgili kurumların, resmi kuruluşların, uzmanların ve güvenilir kaynakların kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmesi ve açıklamalarını yayınlaması açısından sosyal medya önemli bir araç haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

Teknolojilerin kullanımında şunlara dikkat

İletişim teknolojilerinden azami fayda sağlamak için söz konusu teknolojilerin doğru ve verimli kullanmanın önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, deprem gibi afet durumlarında iletişim teknolojilerinin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı: “Telefonların acil durum bildirimleri açılmalı. İletişim için SMS ve çevrim içi platformlar tercih edilmeli. Zorunlu durumlarda yapılan telefon görüşmeleri kısa tutulmalı ve mobil araçların şarjlarını boşa harcamaktan kaçınılmalı. Sosyal medya platformlarının devreye soktuğu güvenlik durumu kontrolü araçları kullanılmalı. Güvenilir kurumların, resmi kaynakların hesapları; teyit ve doğrulama platformları takip edilmeli. Teyit edilmemiş, kaynağı belli olmayan, somut veriye dayanmayan açıklamaların doğru olmayabileceği her zaman akılda tutulmalı ve bu tür içeriklere şüpheci yaklaşılmalı. Hassas içerikler barındıran görüntüler, özellikle sansürlenmemiş olarak paylaşılmamalı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan hesapların konuyla ilgili uzmanlığına ve bilgiye ulaşabilecek bir konumda olup olmadığına dikkat edilmeli.

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Doğru bilgi akışı için sosyal medya önemli

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ise depremde doğru bilgi akışının önemine değinerek, “Bir deprem olduğunda yurttaşlar olan biteni bir an önce öğrenme çabasına giriyor. Bu da çok normal. Deprem bölgesinde akrabalarımız, arkadaşlarımız olabilir. Onların akıbetini bir an önce öğrenmek isteriz doğal olarak. Bu gibi olağan dışı durumlarda toplumun hızla ve doğru biçimde bilgilendirilmesi önem kazanıyor. Eğer sağlıklı bilgi akışı olmazsa, iletişim kanalları çalışmazsa devreye komplo teorileri, inanması güç söylentiler girebiliyor bu da toplumda panik havasının yayılmasına yol açabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan son depremde sosyal medyanın öneminin daha çok anlaşıldığını aktaran İrvan, “İnsanlar göçük altından sosyal medya paylaşımları yapıp yardım çağrıları yapabiliyor ancak bu yardım çağrılarının ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğunu bilebilmemiz maalesef mümkün değil. Benim önerim, hızla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve yapılan çağrıların doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır.