"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sosyal medya platformları Türkiye’den ayrılacak mı?

22 Ekim 2022, Cumartesi 18:44
Uzmanlar, Facebook, Twitter gibi platformlarının ‘Sansür’ kanunun getirdiği tüm yükümlülüklere uymadıkları takdirde ‘reklam yasağı’ ve ‘bant daraltma’ cezası ile karşı karşıya kalacaklarını söylüyor.

Uzmanlar, Türkiye’de, sosyal medya platformlarında ‘dezenformasyon’ olarak nitelendirilen içeriklerin kaldırılmasını ve kullanıcı verilerinin yetkililerle paylaşılmasını gerektiren ‘sansür yasa’sına tam anlamıyla uyulmasının pek olası olmadığını söyledi. Uzmanlar, 2023 seçimlerinden önce sosyal medya platformlarında kesintilerin artabileceğini de belirtti. Kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak bilinen 40 maddelik ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile Facebook, Twitter, Google gibi platformlar, tüm yükümlülüklere uymadıkları takdirde ‘reklam yasağı’ ve ‘bant daraltma’ cezası ile karşı karşıya kalacaklar.  Reuters’a konuşan uzmanlar ve danışmanlar, küresel gizlilik standardına sahip sosyal medya şirketlerinin, kişisel verilerin gizliliği ile ilgili kurallarını Türkiye’de gevşetmeleri halinde bunun diğer ülkeler için tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini söyledi. 

Şirketlerin yasaya uyma ihtimali yok

İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (Edam) Başkanı Sinan Ülgen, “Bu şirketlerden bazılarının, ticari çıkarlar, veri gizliliği normları ve paylaşılan bilgilerin, yargı alanlarında kullanılabilecek bir emsal oluşturması nedeniyle yasaya uyma ihtimali yok” dedi. “Bütün bunları kabul ederseniz, kolluk birimlerinin bir parçası haline gelirsiniz.”

Otoriter rejimler için örnek bir yasa

Siber haklar hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 2020’deki düzenlemelerin ardından sosyal medya şirketlerinin, baskıların artması halinde Türkiye’den kolayca çekilebilmek için küçük yapılar kurduklarını ifade etti.  Akdeniz, “Bu yasalar ‘yumuşak’ bir geçişti, hükümet yeni yasa tasarısıyla durumu çok daha ciddi hale getirdi. Bütün bunları kabul ederseniz, kolluk birimlerinin bir parçası haline gelirsiniz çünkü sizden her talebi yerine getirmeniz bekleniyor. Muhtemelen, kısıtlama gibi cezalar hemen uygulanmayacak. Para cezası gibi daha küçük adımlarla başlayacaklar. Ancak, daha sert cezaların verilme olasılığı, şirketler için sürekli bir tehdit oluşturuyor” dedi. Akdeniz, “Bence bu yasa bir dilek listesi gibi; akıllarına ne geliyorsa oraya koyarlar. Otoriter rejimler için örnek bir yasa olabilecek şekilde sosyal medya platformlarını düzenlemeye yönelik girişim var” ifadelerini kullandı.  

Üzücü bir gelişme

Twitter, ‘sansür yasası’ hakkında yorum yapmayacağı belirtti. Facebook’un sahibi Meta Platforms, Google ve Tiktok, yorum taleplerine cevap vermedi. Meta’nın Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, haziran ayında Meclis komisyonuna, şirketlere getirilen yükümlülüklerin çok geniş kapsamlı olduğunu ve pratikte nasıl uygulanacağı konusunda belirsizliklerin olduğunu söyledi. Google’ın Türkiye Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman ise, komisyona, 2020’deki düzenlemelere uymak için şirketlerin ‘azami çaba’ gösterdiğini belirterek, “Maalesef 1-2 yıl önce azami düzeyde yaptığımız bu çabalar, kanun tasarısı ile adeta heba olacak... Google olarak bunu gerçekten üzücü bir gelişme olarak görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelir maliyeti karşılamıyor

    Sosyal medya platformları Türkiye’den ayrılacak mı?

    Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

    Şehit Cemil Yavaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu

    Valilikten vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

    Kötü siyaseti dışlayalım

    'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

    Durdurulan takside yakalandı

    Maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

    "Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

    Kars dondu

    Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında BM'den açıklama

    'Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor'

    Sudan'da gösteriler yeniden başladı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Mettmann Merkez Camisi ibadete açıldı

    Afetlere karşı 'sünger şehir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    H. Muharrem OKUR

    Onlar bizi affetsinler
    Genel

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor
    Mehmet ERBAŞ

    Dört güzel kelime
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi
    Risale-i Nur'dan

    Kader anlayışında Ehl-i Sünnet, Cebriye ve Mutezile farkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.