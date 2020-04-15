Sosyal medya sansüründe geri adım

AKP’nin koronavirüsü (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler ihtiva eden torba kanun teklifinde taslakta yer alan Youtube, Twitter ve Whatsapp gibi sosyal ağlar için kısıtlamalar getiren, yeni bir “internet sansürü” yorumlarına yol açan maddeler yer almıyor.

Edinilen bilgiye göre kamuoyunda tartışmalara yol açan bu maddelerle ilgili yeni bir değerlendirme yapıldı. Meclis’te siyasi parti gruplarına verilen bilgiye göre 62 maddelik taslakta yer alan internetle ilgili maddeler Meclis’e sunulan teklifin içinde yer almadı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı, “Whatsapp düzenlemesi yasa teklifinden çıkarıldı. Twitter, Facebook, instagram’ın kapatılması yetkileri de yasa teklifinden çıkarıldı. Yasa teklifiyle, Erdoğan’ın sosyal medyayı kapatma niyetini görmüş olduk. İlk fırsatta yine deneyecektir” dedi.

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