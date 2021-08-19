Sosyal medya yasaklarında Küba ile mi yarışacağız?

İktidarın, sosyal medyaya yönelik üzerinde çalıştığı yasal düzenleme tartışmaları devam ederken, Küba, birçok vatandaşı ve uluslararası hak aktivistini kızdıran bir adım atarak “ülkenin prestijine” zarar verebilecek yayınların yasaklanması da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımına daha sıkı kontroller getirdi.

Salı günü resmî gazetede yayınlanan ‘35. Kararname’, kısmen sosyal medyada paylaşılan bilgiler nedeniyle yayılan komünist hükümet karşıtı büyük protestolardan bir ay sonra geldi. Mevzuat yanlış haberlerin, mesajların veya saldırgan sayılan, “kamu düzenini bozan seferberlikleri veya diğer eylemleri teşvik eden” muhtevalerın yayılmasını yasaklıyor. Ayrıca Kübalıların muhtemel ihlâller hakkında ihbar etmesi için bir iletişim hattı kurulmasını sağlıyor. Buna göre “anayasal düzeni yıkmaya” teşebbüs edenler siber terörist olarak kabul edilecek. İhlâllerin cezasının ne olacağı ise belirtilmedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, neyin ihlâl neyin yalan veya prestije zarar verdiğine rejimin karar vereceği bu uygulamada belirsiz tanımların keyfi uygulamalara yol açmasından endişe ediliyor.

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.