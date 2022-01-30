“Soygun var” yazdı, gözaltına alındı

Adıyaman’da market işleten Erdal Serbaş, Adıyaman kent merkezindeki marketinin önüne, elektrik dağıtım şirketini protesto eden bir pankart astı.

Dağıtım şirketine elektrik faturası çok yüksek geldiği için tepki gösterdiğini belirten Serbaş, “Son gelen zamlarla beraber gelen elektrik faturası 7 bin 100 TL. Biz bunu müşterilere yansıtmamak için, bu zulme bir son vermek için böyle bir pankart astık. Bunu, büyük yetililerin duymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın duymasını istiyoruz. Zulme bir son verilmesini istiyoruz. Biz, bunu müşterilere, vatandaşlara yüklemek istemiyoruz. Gelen bu 7 bin 100 TL fatura canımıza kastetti. Buna, bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Tüm Adıyaman halkı için, illerin halkı için zulme son verilmesini istiyoruz” dedi. Serbaş gözaltına alınırken pankarta da el konuldu.

Adıyaman - Anka