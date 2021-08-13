Soylu: Böylesi görülmedi

13 Ağustos 2021, Cuma 17:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi
'Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim'
Kastamonu, Bartın ve Sinop 'Afet Bölgesi' ilan edildi
Bozkurt’taki tabloyu, Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felâketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.” diye konuştu. Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti: “Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5’e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok”
Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.