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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Soylu: Böylesi görülmedi

13 Ağustos 2021, Cuma 17:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

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Bozkurt’taki tabloyu, Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felâketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.” diye konuştu. Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti: “Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5’e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok”

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