Soylu: Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu, şunları kaydetti: "Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret." *** Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi. Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Silopi'nin Cudi Dağı, Hasane Deresi bölgesinde faaliyet gösteren ve ilçede eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 terör örgütü PKK mensubunun fiziki ve SİHA desteğiyle yapılan tespit ve takip sonucunda, Yeşilyurt-Üçağaç köyleri Yassı tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Operasyon bölgesinde yapılan aramada susturucu bulunan tabanca, 5 şarjör, 76 tabanca fişeği, ses kayıt cihazı, cep telefonu, tablet, 2 sim kart, gece görüş dürbünü, 2 dijital saat, 2 termal özellikli şemsiye ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. AA

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