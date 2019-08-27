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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Soylu yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü iddia etti

27 Ağustos 2019, Salı 15:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

Bakan Soylu, "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız." ifadelerini kullandı.

"Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır"

Türk Hava Kurumu ile ilgili de Bakan Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı." dedi.

Soylu, "26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık."

THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu ile ilgili Soylu, "Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var." dedi.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, terör, THK
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