Sözüer: İnfaz kesin AYM’ye gider

TBMM’deki görüşülen infaz yasası tartışılmaya devam ediyor. Yasaya karşı muhalefet eleştirilerini yükseltirken, tartışmaları Ceza Hukukçusu olan Prof. Dr. Adem Sözüer, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendirdi.

Sözüer suçlar arasında ayrım yapıldığını, bunun da anayasaya aykırılık teşkil edebileceğini söyledi: “Deniliyor ki anne 6 yaşına kadar çocuğu varsa bunlar serbest bırakılacaktır ama bir istisna koymuş şu suçlar olursa bu anneler yararlanamaz diye. Çocuk sahibi anneler için bir imkan getiriyorsanız bunların arasında suça göre bir ayrım yapmanız mümkün değil. Aynı şekilde 65 yaşından büyük hükümlüler için yaşlılık belirtilerinin ötesine geçmişse ve bir takım rahatsızlıkları varsa Adalet Bakanı rapor alıp bunları bırakabilir. Herhangi bir azmi süre de yok. Ne kadar cezası olursa olsun. Burada da şu suçlardan dolayı ayrım yapıyorsunuz. Yüze kezzap atmak yararlanmasın çünkü bir hassasiyet oldu toplumda. Yüze kezzap attı insanın yüzü düzelmeyecek şekilde kalıcı bir iz bıraktı bunu affa tabi tutmayalım diyorlar ama yüzüne kezzap atıp yaralama sonucu ölse o affa tabi. Bir kişi mahkûm olup tutukluluğu sona erse af veya indirimlerden daha kolay yararlanacak, ama tutuklu olduğu için yararlanmıyor. Bu gibi durumlardan dolayı bu yasa Anayasa Mahkemesi’ne gidecektir. Daha önce Rahşan Affı’nda olduğu gibi kapsamının genişlemesi mümkün. Ama ne kadar genişleyecek göreceğiz...”