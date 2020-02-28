Spor dünyasından İdlib Şehitleri için başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu , Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler ile çeşitli branşlardaki spor federasyonları, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, "İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." şeklinde açıklamada bulunurken, Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden, "İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleriyle taziye mesajı yayımlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."