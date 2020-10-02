STK etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.

AA

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