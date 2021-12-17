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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Stokçular hapse girebilir

17 Aralık 2021, Cuma 20:26
Ekonomideki dalgalanma ve kurların artışı, neredeyse tüm ürünlerde fahiş artışlara sebep oldu. Bu artışlar, beraberinde stokçuluk tartışmasını da getirdi.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na göre, stokçuluk yapanlara 50 bin ila 500 bin lira arasında ceza öngörülüyor. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi (AK P), stokçulukla ilgili bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklife göre, stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin, üst sınır 500 bin lira olan cezanın alt sınır 100 bin ile üst sınır 2 milyon lira olarak belirlenmesi isteniyor. Stokçuluk yapanlar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’ndaki para cezalarının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 237. maddesine göre hapis cezasıyla da karşılaşabilir. TCK’nın 237. maddesinde düzenlenen ‘Fiyatları etkileme’ suçunu işleyenler, 5,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 

independentturkish’in haberine göre, avukat Cüneyt Altıparmak, stokçular, “Yalnızca para cezasıyla değil, suç kavramıyla da karşılaşacaklar” diyor. Son günlerin en çok tartışılan konularından stokçuluk konusunda Independent Türkçe’ye açıklamada bulunan avukat Cüneyt Altıparmak, bunun kabahat kapsamında değerlendirildiğini ancak ceza yargılamasının da mümkün olduğunu belirtti. “Devletler piyasaya tüketiciyi korumak için müdahale eder. Fiyatların belirlenmesi ve malların bulunması konusu önemlidir. Piyasa kendi başına bırakılamaz ama her zaman da müdahale etmek başka sorunlar doğurur” diyen Altıparmak, bu süreçte stokçuluk yapanların para cezası ile değil suç kavramı ile karşı karşıya kalacağı bir evreye geçtiğini ifade etti.

Haber Merkezi

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