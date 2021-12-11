'Şu ana kadar toplam 6 Omicron vakamız tespit edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar." dedi.

AA

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