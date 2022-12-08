Su israfına hayır

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, “Acilen su kullanım bilinci seferberliği başlatmalıyız” dedi.

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, hem içme hem de kullanma suyunun kullanımı konusunda yapılması gerekenleri açıkladı. Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, suyun önemi hakkındaki görüşlerini Zafer Gazetesi’ne değerlendirdi. Suyun genellikle çok bilinçsiz kullanıldığını vurgulayan Yıldız “Su israfının çokça gündeme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Suyu nasıl kullanmalıyız? Su İsrafını nasıl en aza indirebiliriz? Su kaynakları aslında sonsuz değil. Bölgeye ve zamana göre sonlu ve kısıtlı bir doğal kaynak. Bunun yanı sıra su kaynakları iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kirlilik ve bilinçsiz kullanım gibi baskılar yaşıyor. Bu baskıların su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri hızla artıyor. Bu nedenle suyu akılcı planlı ve verimli kullanmamız lazım. Su esas olarak içme ve kullanma, tarım ve sanayi sektörlerinde kullanılıyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulama için kullanılıyor

“Ancak suyun yaklaşık dörtte üçü tarımsal sulama alanında kullanılıyor. Bu nedenle bu alandaki kullanımın daha verimli hale getirilesinden başlamak üzere evsel kullanım ve endüstriyel su kullanımında da verimli su kullanımına geçmeliyiz. Bunun için önce su kullanımı alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve değiştirmeliyiz. Su yöneticileri ise su yönetim anlayışlarını revize etmek zorundalar. Yani bu konuda radikal bir düşünce değişikliğine ihtiyacımız var. Yasal ve kurumsal altyapımızı da hızla düzenlemeliyiz. Politikacılar, su gibi ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda gündelik kısır siyasi çekişmeleri bırakıp, toplumsal ve ulusal çıkarlarımızı ön plana çıkarmak zorundalar. Su ile ilgili sorunlar hala siyasetin gündeminde yeterince yer almış değil” değerlendirmelerinde bulundu.

SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR

Son dönemde su, enerji, gıda ve çevre ilişkisinin çok arttığını ifade eden Yıldız “Dünyamız birçok alanda ürettiğinden daha fazlasını tüketmeye başladı. Bu nedenle bu tüketim anlayışı ile gelecek nesillerin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamlarını tehlikeye atıyoruz. Su kaynakları üzerindeki baskılar artıyor. Su kaynaklarını akılcı, planlı ve verimli bir şekilde yönetemeyen su sıkıntısı içindeki az gelişmiş ülkelerin bulunduğu bölgelerde istikrarsızlıklar artabilir. Bu bölgelerin önümüzdeki dönemde, kuraklık, sel, açlık, salgın hastalık, ülkelerarası gerilimler, sıcak çatışmalar, kitlesel göçler gibi sorunlarla karşı karşıya kalma riski artacak. Bu da ülke içindeki istikrarın yanı sıra bölgesel ve hatta küresel istikrarı da olumsuz yönde etkileyebilecektir” şeklinde konuştu.

“SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

Ülkemizin yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ve su kaynakları eşitsiz dağılmış olan bir ülke olduğunu söyleyen Yıldız “Yağışlarda da gerek yere gerek mevsimlere göre, önemli miktarda değişkenliklerin yaşandığı bir ülkeyiz. Son dönemde olduğu gibi Menderes, Gediz havzası, Gaziantep, Urfa, Güney Marmara gibi bazı bölgelerimizde bölgesel kurak dönemler yaşıyoruz. Ayrıca Su kaynaklarımızın yoğun olduğu bölgelerimiz ile nüfusumuzun yoğun olduğu bölgeler farklı. Kişi başına düşen su kaynakları konusunda “su zengini” bir ülke değiliz. Suyu çok dikkatli kullanmadığı takdirde yakın gelecekte bölgesel su sorunları yaşayan bir ülke konumuna düşebiliriz” diye konuştu.