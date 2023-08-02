2014’TE SORUŞTURMA VEYA KONUSU OLAN SUÇ DOSYALARININ SAYISI 6.9 MİLYON İKEN 2022’DE 10.7 MİLYONA DAYANDI. GEÇEN YIL 5.3 MİLYON YENİ DOSYA AÇILDI. 12 MİLYON ŞÜPHELİ VAR.

HIRSIZLIK VE TACİZ SUÇLARI

BAKANLIĞIN 2022 yılı Adalet İstatistiklerine göre, Türkiye'de hem soruşturma, hem şüpheli, hem de dava sayısında artış var. Veriler, soruşturma dosyalarının 2022'de bir önceki yıla göre artış kaydederek 10 milyonu aştığını, şüpheli sayısının ise 12 milyonu bulduğunu gösteriyor. Ceza mahkemelerinde açılan davalar arasında geçen yıl en fazla artış dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve hırsızlık suç türlerinde oldu.

SUÇ ORANLARI NİYE ARTIYOR

suç oranlarındaki artışta, manevî ve ahlakî değerler açısından toplumda yaşanan gerileme, eğitim kalitesindeki düşme, hukuk kriterleri noktasındaki erozyon, mafya ve çete oluşumlarının yaygınlaşması, hukuka aykırı infaz indirimleriyle cezaların caydırıcılığının ortadan kalkması, ekonomik dengelerdeki bozulma gibi ayrı ayrı üzerinde durulması gereken birçok sebebin etkisi olduğu belirtiliyor.

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Suç oranlarında ürküten artış

Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılına ilişkin Adalet İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de hem soruşturma hem şüpheli hem de dava sayısı arttı. verilere göre şüpheli sayısı 12 milyonu buldu.

Esenyurt’ta basılan TEKEL bayisinde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı, Türkiye’deki suç oranlarını gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılına ilişkin Adalet İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de hem soruşturma hem şüpheli hem de dava sayısında artış var. Veriler, soruşturma dosyalarının 2022’de bir önceki yıla göre artış kaydederek 10 milyonu aştığını, şüpheli sayısının ise 12 milyonu bulduğunu gösteriyor. Ceza mahkemelerinde açılan davalar arasında geçen yıl en fazla artış dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve hırsızlık suç türlerinde oldu. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan ise 228 bin kişi soruşturma geçirdi. İstatistiklere göre 2014 yılında 6,9 milyon olan soruşturma sayısı, 2022’de 10 milyon 599 bine yükseldi. Bunların yarısı 2021 yılından devredilirken 2022’de yeni açılan dosya sayısı 5 milyon 302 bin oldu.

Mağdur sayısı 8 milyon 773 bini aştı

Soruşturma dosyalarındaki şüpheli sayısı ise 12 milyon 688 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dosyalar içindeki suç sayısı ise 21 milyon 743 bin olarak tespit edildi. Bu dosyalardaki yabancı uyruklu şüpheli sayısı 411 bin 510. Toplam mağdur-müşteki kişi sayısı ise 8 milyon 773 bini aştı. 2021’de ise soruşturma sayısı 9 milyon 857 bindi. Geçen yıl savcılıkların sonuçlandırdığı dosyalardan 2 milyon 872 binine (yüzde 50,4) takipsizlik kararı verilirken 1 milyon 328 bin soruşturma dosyası (yüzde 35,9’u) ise davaya dönüştü. DW Türkçe’nin haberine göre, Türk Ceza Kanunu dışındaki özel kanunlar kapsamında işlem yapılan suçlarda ise ilk sırayı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçu oluşturdu. Bu suçtan geçen yıl 204 bin 813 dosyada 228 bin 733 kişi şüpheli tespit edildi. Karara bağlanan 68 bin davada ise 35 bin 295 kişi suçtan mahkûm oldu.

295 bin çocuk şüpheli

Mal varlığına karşı suçlardan 776 bin kişi, vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan 926 bin, hürriyete karşı suçlardan 599 bin, şerefe karşı suçlardan 460 bin, kamunun sağlığına karşı suçlardan 264 bin, anayasal düzene karşı suçlardan 86 bin, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan 83 bin kişi yargılandı. İnsan öldürmenin içinde yer aldığı hayata karşı suçlarda ise 63 bin kişi hakim karşısına çıktı. Bu kapsamda 101 bin suç yargılama konusu oldu. 13 bin 259 kişi mahkûm oldu. Suça sürüklenen çocuklar hakkında ise 2022’de 289 bin 914 soruşturma dosyası açıldı. Bu dosyalarda 294 bin 804 çocuk şüpheli oldu. 74 bin 84 çocuk ise açılan davalarda yargılandı. Çocuk ağır ceza mahkemelerindeki dava sayısı 10 bin 105 oldu. Çocuk ceza mahkemelerindeki toplam dava sayısı 81 bin 514’e yükseldi. Çocuk ceza mahkemelerindeki dosya sayısı, tüm davaların yüzde 5,5’ini oluşturdu. Bu davalarda 30 bin 300 çocuk beraat etti, 20 bin 449 çocuk ise beraat etti.

Haber Merkezi

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Her gün en az 9 silahlı saldırı

Esenyurt’taki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’deki bireysel silahlanma ve silahlı şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı koordinatörü Ebru İlke Bingör’ün paylaştığı verilere göre Türkiye’de son 7 ayda 2 bine yakın silahlı şiddet olayının yaşanırken her gün en az 9 silahlı saldırı yaşandı.

Elips Haber’e konuşan Bingör, silahlanmadaki artışın nedenini, ortaya çıkardığı tehlikeleri ve bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığını söylerken, şiddet olaylarının artmasına yol açan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 2023 yılının ilk 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayının basına yansıdığına dikkati çeken Bingör’ün paylaştığı verilere göre basına yansıyan bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi ise yaralandı. Türkiye’nin adeta suç cenneti haline geldiğini ifade eden Bingör, “Bireysel silahlanma ve ona paralel olarak silahlı şiddet oranı artış kaydediyor. Silah satıcıları adeta ülkede at oynatıyor. Mafya sokaklarda çatışıyor, evleri, işyerlerini silahla tarıyor. Baskınlar yapıyor, sokaklarda çatışıyor. Biz bireysel silahlanmaya ‘dur’ denilmesini, yasal düzenlemeler yapılmasını beklerken maalesef hiçbir şey yapılmayarak, ‘cezasızlık’ uygulanarak adeta silahlanma teşvik ediliyor. Sonuçta da olayların önü alınamıyor ya da alınmıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi