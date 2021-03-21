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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Suçu kişiler işler, partiler değil

21 Mart 2021, Pazar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) kapatma dâvâsı açmasının yankıları sürüyor.

Savcılığın HDP’nin kapatılması için girişimde bulunması farklı yönleriyle tartışılıyor. Özellikle 687 kişinin siyasî yasaklı hale getirilmesinin talep edilmesi, “Kürtlerin legal siyaset yapılması istenmiyor mu?” sorusunu akla getirdi. independentturkish’in haberine göre, oysa çok gerilere gitmeye gerek yok. Milliyetçi kimliğiyle tanınan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Düz ovada siyaset” yapması gerektiğini ifade etmişti.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Kamalak kanunen kişilerin gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye ayrıldığını, insanların gerçek ve hukukun kendisine şahsiyet verdiği gerçek kişi dışındaki varlıkların da tüzel kişi olduğunu hatırlattı.

Anayasaya göre tüzel kişiliğe sahip siyasî partinin üç sebepten dolayı kapatılabileceğini söyleyen Kamalak, “Birincisi tüzüğün 68. Maddesinin 4’üncü fıkrasına aykırı olması, ikincisi programın yine aynı maddeye aykırı olması ve üçüncüsü de partinin aynı fıkrada belirtilen fiillerin işlendiği bir merkez (odak) haline gelmesi halidir” dedi.

Partiler cezalandırılmaz

HDP’nin tüzük ve programının anayasaya aykırı olduğunun ileri sürülemeyeceğini belirten Kamalak, “Siyasî partilerin tüzel kişi olarak suç işleme kabiliyetlerinin olmadığına kaydeden Kamalak, ancak gerçek kişilerin suç işleyebileceğini belirterek, şunları söyledi: “Bir siyasî parti mahkeme kararıyla suçluluğu sabit olan kişilerin toplandığı bir liman haline geldiyse o zaman odaklıktan söz edilebilir. Bir kişinin işlediği suçtan dolayı parti kapatılmamalı. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da yakın zamana kadar ‘suç işleyen kişiler cezalandırılmalı’ diyerek partilerin kapatılmasına karşı olduğunu belirtmişti. Bende aynı kanaatteyim. Suç işleyenler cezalandırılmalı, partiler değil.”

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