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14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Sudan'daki darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 45’e yükseldi

14 Aralık 2021, Salı 20:41
Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 45 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sudan’da askeri yönetim karşıtı gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Komite'den yapılan açıklamada, 13 Kasım’da Umdurman kentindeki gösterilerde boynuna isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 18 yaşındaki Ahmed Kamil Ramazan’ın bugün öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "25 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 45’e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

"Askeri darbe" karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ülkede "askeri darbe" karşıtı gösteriler sürüyor.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

AA

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