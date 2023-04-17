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17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sudan'daki Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığından çağrı

17 Nisan 2023, Pazartesi 15:22
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri, acil durumlarda Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, durumun yakından takip edildiği Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri, acil durumlarda Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sudan'daki durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Sudan'daki hava sahasının halihazırda kapalı olduğu anımsatan açıklamada, "Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşlarının acil durumlar için "+249 90 094 27 38" numaralı telefonla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve "+90 312 292 29 29" numaralı telefonla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayabilecekleri kaydedildi.

Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

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