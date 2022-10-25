'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'

Amasra’daki maden katliamıyla ilgili maden sahasında inceleme yapan avukat Tamer Doğan, sahaya avukat girişinin engellendiğini açıklakren, dosyanın şüphelisi sayılacak kişilerin rahatça alana girdiğini söyledi.

İstifa için bir şey diyemedi

Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

Amasra Bartın’da 41 madencinin öldüğü maden katliamıyla ilgili maden sahasında inceleme yapan heyette bulunan avukat Tamer Doğan, soruşturmanın seyrine dair gelişmeleri anlattı. Radyo Sputnik’e konuşan avukat Tamer Doğan, “Olayı 2. günü emniyet müdür yardımcısı, ‘Avukat bey derhal çıkıyorsunuz, müessese müdürünün talimatı’ dedi ve bizi maden sahasından çıkarttı. Olası fail ve olası şüpheli hatta ileride olayın belki de en büyük tanıklarından olacak bir kişi avukatların çıkartılması talimatını verebiliyor ve kendileri istedikleri evraklara ulaşabiliyor” dedi. Bilirkişi heyetiyle birlikte madene giren ÇHD üyesi avukat Tamer Doğan şunları kaydetti:

10 GÜN OLDU NE ŞÜPHELİ NE GÖZALTI VAR

“Maden kazasının üzerinden 10 gün geçti. Amasra Adliyesi’ne gittik, savcı ile görüştük. Orada ne bir şüpheli, ne de bir gözaltı var. Geçen hafta dosyanın tarafımızı açılmasını talep etmiştik. Bir haftadır gizlilik karar olmayan bir dosya var ve dosyanın fotokopisini istiyoruz. Bizim bu dosyaya eklenen her şeyi görme hakkımız var. UYAP ekranı bize açık olsun ki kaç şüpheli olduğunu ya da kimlerin şüpheli olduğunu görelim. Dosyanın mağdur tarafıyız ve elimiz kolumuz bağlı.”

NORMALDE GİRİŞLERİNİN YASAKLANMASI GEREKENLER ORADA

Av. Doğan, ayrıca, “19 Ekim’de keşife gitmiştik. Keşife gittiğimizde dosyanın şüphelisi olacak olan kişi, neredeyse herkes bilgisine başvurur şekilde ellerinde haritalarla oradaydı. Bir krokiden bahsediliyordu ve ‘bana Whatsapp’dan geldi diyor. Her şeye o kadar rahat erişebiliyor. Normal şartlarda o kişiler kenara alınıp, oraya girişlerinin yasaklanması gereken kişiler. Oradaki müstakbel şüpheliler tüm çabalarıyla kurgu yaratmaya, delil yaratmaya, delil karartmaya, delil yok etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi